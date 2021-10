Ça bouge en ville. Nouvelles ouvertures à Caen et son agglo

Cette semaine, la rédaction de Tendance a choisi de mettre en avant trois nouveaux commerces situés à Caen et à Ifs. Il s'agit, pour deux d'entre eux, de commerces alimentaires de proximité.

Intérim, épicerie fine et supérette

Start People, l'agence d'intérim anciennement située avenue du Six-Juin, souhaitait des locaux plus spacieux et sur un seul et même niveau. Depuis le 15 septembre, l'agence reçoit les candidats dans la ZAC d'Object'Ifs Sud, à Ifs.

Autre nouveauté également que l'épicerie fine Les Cousins, ouverte depuis le 28 septembre rue Froide à Caen. L'enseigne tire son nom de l'association de deux cousins dans la vraie vie ! Alice Moche Marsault et Brice Bailloud ont cette passion commune pour le commerce.

Ouverte depuis le 2 septembre, la supérette Proxi, située avenue Charlemagne à Caen, était très attendue par les clients, après plus d'un an de fermeture. Adrien Kammerer et son frère Théo sont les deux nouveaux gérants de ce commerce de proximité.