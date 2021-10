Calvados. Pédophilie dans l'Église : "On s'y préparait"

Un rapport terrifiant de 500 pages et 2 500 annexes a été dévoilé mardi 5 octobre, par la Commission indépendante des abus sexuels dans l'Église (CIASE). Un travail de longue haleine qui recense des faits survenus en France entre 1950 et 2020. "On s'y préparait, mais je ressens une profonde tristesse aujourd'hui", déplore Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse Bayeux-Lisieux. Depuis 2016 dans le Calvados, une cellule diocésaine d'accueil et d'écoute des personnes victimes d'actes de pédophilie a été déployée. "Douze personnes nous ont contactés pour témoigner. Nous avons reçu trois mails et échangé avec trois personnes par téléphone", détaille Marie-Noëlle Bouchaert, coordinatrice de la cellule.

Marie-Noëlle Bouchaert Impossible de lire le son.

Ces témoignages ont permis d'identifier 14 auteurs de faits dans le département. "La CIASE a également eu accès à nos archives. Elle a recensé une trentaine d'auteurs dans le diocèse, complète la responsable. Avant 2000, on essayait de protéger l'Église. En 2000, il y a eu un déclic", rappelle Monseigneur Jacques Habert.

Un texte de 45 recommandations est publié dans le rapport de la CIASE. "Nous allons l'étudier en assemblée plénière en novembre prochain à Lourdes", ajoute l'évêque.