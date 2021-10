Le Havre. Le Collectif des Jeunes avec Philippe revendique 500 militants

Il a fait son apparition sur Twitter dans le courant du mois de septembre. Le collectif Les Jeunes avec Philippe, qui réunit des militants âgés de 16 à 35 ans, est bien décidé à proposer des idées au maire du Havre, qui s'apprête à lancer son parti politique.

"C'est venu de manière très spontanée, nous sommes un groupe d'amis politisés dont certains ont des responsabilités dans des partis comme La République en marche, les Républicains, l'UDI, le PS… D'autres sont engagés pour le climat, dans la lutte contre les inégalités ou les discriminations", dévoile le président de la structure, dont les membres souhaitent toutefois conserver l'anonymat.

Indépendants d'Édouard Philippe

"Nous ne voulons pas mettre en avant des personnes, mais avant tout contribuer au débat d'idées", argue le jeune homme, lui-même encarté à droite, dans le Grand Est. "Nous estimons par exemple que les collectivités territoriales ont un grand rôle à jouer pour préserver l'environnement."

Les "JAP" assurent être indépendants d'Édouard Philippe ou de son cabinet, même si certains d'entre eux sont Havrais. "Nous avons monté une structuration territoriale avec des relais dans toutes les régions, y compris à l'outre-mer, dans les grandes métropoles comme les petites communes", affirme le président, qui revendique déjà un total de 500 militants.

"Pas des groupies ou des fans boys"

Quel rôle espèrent-ils jouer aux côtés du maire du Havre, qui lancera son parti politique le samedi 9 octobre au Havre ? "On n'est pas un club de groupies ou de fan boys, nous sommes là pour faire de la politique", poursuit le jeune militant, qui pointe une valeur centrale, la liberté. "Édouard Philippe défend la liberté économique, la liberté d'expression, la liberté de penser. C'est un homme d'État qui a une cohérence politique, qui est fidèle à son positionnement, qui incarne le mieux l'autorité de l'État, il a réussi de nombreuses réformes utiles pour notre pays", poursuit-il. Les JAP "respectent le choix" d'Édouard Philippe de soutenir Emmanuel Macron - si toutefois le président de la République se présente en 2022. "Il a expliqué qu'il ne voit pas le même talent chez un autre candidat et nous partageons cette analyse", continue le président du collectif. "S'il avait été prêt à être candidat dès 2022, on l'aurait soutenu. Il fait le choix de soutenir Emmanuel Macron, nous serons là pour l'aider."