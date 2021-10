Rouen. Qualité de la Seine : du mieux depuis les années 80

Marie Atinault, vice-présidente de la Métropole Rouen Normandie en charge des transitions écologiques, revient sur les missions de la collectivité en lien avec la qualité des eaux de la Seine.

Quel rôle a la Métropole pour la qualité

de l'eau de la Seine ?

Nous avons un rôle important à jouer vers le grand public, en matière de sensibilisation et de pédagogie et même presque de médiation scientifique. Par exemple, comme nous sommes en charge de l'assainissement, nous avons déployé des messages près des avaloirs en centre-ville, qui récupèrent les eaux pluviales, pour dire "la mer commence ici, merci de ne rien jeter". On a aussi un rôle dans nos échanges avec les entreprises du territoire.

Des filets à déchets ont été installés à

Malaunay sur le Cailly. Pour

quels résultats ?

Trois filets ont permis de collecter tous types de déchets. On a pu attraper des mégots, des déchets d'emballage, des morceaux de métal décomposé… L'expérience a très bien fonctionné, donc deux autres filets ont été installés sur le Cailly à Maromme et Déville. Là, on prépare la mise en place de filets pour collecter des déchets en Seine à Rouen, et ce d'ici la fin de l'année. On attend encore des autorisations, donc il est un peu tôt pour en dire plus.

Est-ce pour bientôt la baignade dans

la Seine à Rouen ?

Non. Demain, non. Mais un jour, je l'espère. C'est un bel objectif qu'il faut poursuivre. Pour que cette démarche ait du sens, il faut qu'en amont de Rouen, des actions soient mises en place et qu'il y ait une coopération entre les agglos de la Seine. Les maires des communes implantées en bord de Seine souhaitent vraiment que l'on puisse retrouver les usages récréatifs et nautiques sur la Seine.