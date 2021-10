Calvados. Un camion des pompiers offert à une caserne en Roumanie

C'est une initiative solidaire effectuée par l'association Pompiers Missions Humanitaires qui a envoyé, jeudi 30 septembre un fourgon-pompe tonne réformé offert par les pompiers du Calvados à une caserne située dans le village d'Olari, en Roumanie. Un cadeau qui survient à la suite de l'appel d'un prêtre de la commune roumaine sur les réseaux sociaux.

Un parrain de choix

Celui-ci souhaitait remplacer le véhicule d'incendie de la caserne locale datant des années 1980 et jugé trop vieux. L'association calvadosienne s'est donc rendue sur place en septembre 2020, pour établir des relations avec des locaux mais également réaliser une étude de risques et besoins afin de proposer un véhicule adapté. Huit membres de l'association partiront mardi 5 octobre dans le but d'accompagner et de former les pompiers sur place, avec le nouvel équipement. Ce jeudi 30 septembre, le vétéran Léon Gautier, parrain et membre d'honneur de l'association Pompiers Missions Humanitaires, était présent lors du départ du camion. Le véhicule parcourra 2 000 kilomètres avant d'arriver à bon port.