Tennis de table. Médaillé à Tokyo, Florian Merrien reste à la Bayard-Argentan au moins jusqu'à Paris 2024

Médaillé de bronze par équipe à Tokyo, Florian Merrien, licencié à la Bayard-Argentan, vise désormais les Jeux Paralympiques de Paris 2024.

La présentation de l'équipe professionnelle de la Bayard pour la saison de Pro B qui débutera mardi 5 octobre s'est déroulée mercredi 29 septembre, en présence de Florian Merrien, pongiste de la Bayard double champion du monde, six fois champion d'Europe, quatre fois médaillé paralympique à Pékin, Londres, Rio et récemment à Tokyo. Il explique : "Je suis heureux d'avoir pu ramener quatre médailles en quatre Olympiades, je reste un grand enfant émerveillé par les Jeux, donc plein d'excitation avant la compétition."

• Lire aussi : Tennis de table. Avant la reprise, revue d'effectifs à la Bayard-Argentan

Frustré par la Covid-19

Huis clos, pas de coach, pas de famille, pas d'amis, "c'était métro, boulot, dodo", regrette le pongiste, qui décrit une routine "village, bus, salle de ping-pong. Salle de ping-pong, bus, village paralympique…", sans ambiance. Mais "je suis un athlète comblé de rapporter des médailles par équipes avec les copains", confie Florian Merrien. "Entendre la Marseillaise lors de la médaille d'or par équipe à Pékin, et regarder les Chinois un peu de hauts, c'était quand même très bon… même si depuis, ils n'ont pas perdu une seule fois !" (rires). Son secret pour terrasser les adversaires ? "Beaucoup de travail, d'heures d'entraînement, l'envie de gagner, on a la chance d'être une superbe équipe de France très soudée", souligne le pongiste. Difficile toutefois, par modestie, d'admettre que son palmarès puisse faire rêver des gamins qui débutent dans le tennis de table. Florian se souvient du jour où, sur son fauteuil, il a poussé la porte d'un club pour valides, où les entraîneurs, qui n'avaient aucune idée de comment s'occuper de lui, l'ont mis à s'entraîner avec les autres jeunes… "Mes remerciements, c'est pour eux, pour mes parents qui m'ont toujours accompagné partout. Mes médailles, elles sont à moi, mais il y a des bouts de médaille qui appartiennent à plein de gens."

Deux Argentanais à Paris 2024 ?

Florian reste pour "encore au moins une paralympiade à la Bayard-Argentan. Et ça ce serait extraordinaire d'avoir deux pongistes de la Bayard, dans l'Équipe de France lors des Jeux de Paris 2024 : Emeric Martin s'entraîne pour revenir au meilleur niveau", explique Florian Merrien. Emeric a été champion de France, d'Europe, du monde, quatre fois médaillé lors de Jeux Paralympiques, capitaine de la délégation française aux Paralympique de Pékin en 2008. On a hâte d'être en 2024, avec "mes parents et mes amis, il faudra soutenir le kop de Flo-Flo", sourit déjà le champion.