Tennis de table. Avant la reprise, revue d'effectifs à la Bayard-Argentan

C'est la seconde fois que la Bayard-Argentan organise ce type d'événement. Mercredi 29 septembre à 19 heures, dans sa salle Pelchat, elle a présenté son équipe de Pro-B au public.

Contrairement à l'an dernier à la même époque, cette fois-ci, l'équipe est au complet. "L'an dernier, Arseniy Gusev était resté coincé un trimestre en Russie", se souvient le directeur sportif Laurent Launay. "Là, on aborde le championnat avec enthousiasme et avec envie, on est impatients de démarrer la saison qui sera âpre et difficile, mais on aime ça."

Le redémarrage du championnat de Pro B aura lieu avec un déplacement des Argentanais à Issy-les-Moulineaux, mardi 5 octobre.

Un champion paralympique

dans les rangs

Outre l'équipe de Pro-B, la Bayard s'enorgueillit de compter dans ses rangs Florian Merrien. Le pongiste vient d'être médaillé par équipe, lors des récents Jeux paralympiques de Tokyo. Double champion du monde, six fois champion d'Europe, médaillé lors des Jeux paralympiques de Pékin, de Londres, de Rio et de Tokyo, il est venu ce mercredi soir présenter aux spectateurs sa médaille de bronze décrochée par équipe à Tokyo. Le champion reste pour encore au moins une olympiade à la Bayard, en vue des Jeux de Paris-2024, qu'il compte bien disputer aux côtés d'un autre Argentanais : Émeric Martin.

Des jeunes au top…

La Bayard-Argentan prépare aussi l'avenir, elle voit émerger de jeunes pousses. Au premier rang desquelles Cléa de Stoppeleire, "qui fait une saison exceptionnelle, à la suite des internationaux du Portugal, elle est seizième meilleure cadette mondiale, c'est absolument extraordinaire", souligne le directeur sportif.

Vers les championnats du monde ?

Les 15, 16 et 17 octobre, Cléa disputera le Top 10 Européen à Tours, dans l'attente de savoir si elle est sélectionnée pour aller disputer les championnats du monde en décembre, au Portugal.

Dans sa lignée, Cléa entraîne sa petite sœur qui fait partie des dix meilleures Françaises de sa catégorie. Sans oublier "la petite perle Lisa Zaho, 9 ans, qui pointe à la première place française dans sa catégorie et qui vient de remporter le Top Normandie mixte la semaine dernière chez les moins de 13 ans".

Un signe d'espoir et de futur très prometteur…