Bonne table dans l'Orne. Faim de loup ? Ce restaurant va vous rassasier !

"Oh ! Que vous avez un beau Bistrot… c'est pour mieux manger mon enfant", est-il écrit sur la façade du Petit Bistrot des Loups, à Longny-au-Perche. Dans ce restaurant où l'on se sent "comme à la maison", on met les petits plats dans les grands. "Ici, tout est frais ! Les produits sont locaux et les plats sont faits maison", dixit Jean-Loup Grard, le gérant de l'établissement. Avec sa femme Angélique, ils ont ouvert il y a 11 ans.

Des produits plus que locaux !

Au cœur de la région, impossible de ne pas cuisiner normand ! Andouillette grillée, bœuf à la bière du Perche, hachis au boudin noir et faux filet sauce camembert sont proposés. Difficile de trouver plus local ailleurs. "On fait le pain chez nous, on a élevage d'ovins et de bovins dans notre petite ferme, mon beau-frère a des porcs et ma belle-mère vient de se mettre aux lapins. On est bientôt une secte !", plaisante-t-il.

Face à la carte, mon choix se tourne sur un menu complet à 17 euros. Pour l'entrée, j'ai choisi les rillettes. Quel service, l'assiette se présente rapidement à moi. "Merci pour la rapidité du service", a même lancé une cliente lorsqu'elle a quitté sa table. Quant au serveur (il est également le gérant), il arrive toujours avec le sourire. "La bonne humeur compte ! Dans le bistrot, on rigole, on s'amuse et on mange bien." Cornichons, salade et tranches de pain accompagnent mes rillettes. Le retour aux saveurs de la campagne se fait sentir dès la première bouchée. Une fois l'entrée terminée, le plat est déposé sur ma table. J'ai commandé un dos de lieu aux câpres. La présentation de l'assiette est à la fois simple et raffinée. Le poisson est parfaitement cuit. Celui-ci se marie très bien avec les légumes. Concernant le dessert, ma gourmandise a pris le dessus. J'ai opté pour une tarte au chocolat. La pâte croustillante accueille comme il se doit la couche brune du cacao.

Ce midi, le service est un succès. Il est à peine 12 h 30 lorsque Jean-Loup dit à un nouveau client : "Je vais commencer à manquer de table, à l'intérieur ça vous ira ?"