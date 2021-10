Cadeaux. Remportez cette semaine une Playstation 4 slim jet avec Tendance Ouest

À l'occasion de la sortie de FIFA 22, le meilleur jeu vidéo de football, remportez sur Tendance Ouest votre PS4 Slim Jet Black, une console plus élégante, plus fine et plus compacte, avec une puissance dédiée aux joueurs.

- Découvrez des couleurs vivantes et brillantes avec des graphismes HDR à couper le souffle.

- Organisez vos jeux et applications, et partagez avec vos amis à l'aide d'une nouvelle interface très intuitive.

- Stockez vos jeux, applications, captures d'écran et vidéos avec un stockage de 500 Go.

- Les plus grands films, les plus grandes séries télé, et toutes vos applications préférées pour le divertissement.

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (3x65cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 1er octobre entre 9 heures et 9 h 30 dans Normandie Matin avec Pierre et Marine.