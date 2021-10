Cyclisme. Championnats du monde : la déception pour Kévin Vauquelin

Il était le premier Normand sur la ligne de départ de cette semaine arc-en-ciel dans les Flandres Belges. Lundi 20 septembre, entre Knokke et Bruges, le Calvadosien Kevin Vauquelin n'aura jamais été dans le rythme des meilleurs sur le contre-la-montre espoirs de championnats du monde de cyclisme sur route. Le natif de Bayeux se classe finalement 25e, à plus d'1'30 du vainqueur du jour, le Danois Johan Price-Pejtersen. Les Mondiaux ne sont pour autant terminés pour le pensionnaire du VC Rouen 76, puisqu'il participera à la course en ligne espoirs, vendredi 24 septembre. Pour les Normands, deuxième chance, dès mardi 21 septembre, avec le contre-la-montre junior filles et l'Ornaise Églantine Rayer, licenciée à l'US Pétruvienne.