En questions. Julie Vâny Noblet, coach de sport : "Il faut se rebooster après cette période exceptionnelle"

Julie Vâny Noblet est la gérante de la salle de sport FitCaen'p à Hérouville Saint Clair.

Qu'allez-vous proposer à la Foire

de Caen ?

"J'interviens à la foire de Caen avec l'agence Blue Eyes pour créer un circuit training, un peu sous forme d'une séance de sport sur le thème bien-être, beauté et santé. Sous forme de petits ateliers qui se déroulent tout au long de la Foire, on échangera sur la confiance en soi, la nutrition, le sport, le coaching mental ou encore des conseils sur la colorimétrie pour apprendre à se maquiller. Le but étant de se rebooster après cette période exceptionnelle."

La rentrée, est-ce le bon moment pour

se remettre au sport ?

"C'est l'excellent moment. La rentrée permet de repartir sur de bonnes bases. Il faut se réorganiser un planning et une nouvelle façon de vivre. J'ai l'impression que plus de personnes font du sport. Ils ont vraiment pris conscience que c'était important pour eux de bouger et de faire des choses qui leur plaisent."

Vous êtes coach mental. Pourriez-vous donner trois conseils pour se sentir bien ?

"Chaque jour, il faut faire au moins une chose qu'on aime et qui nous fait du bien. Il est aussi important de passer un peu de temps seul, pour se demander comment on va, comment faire pour aller mieux. Et puis, il est important de se faire un compliment pour commencer sa journée. L'amour commence par l'amour de soi et puis il est plus facile d'en faire après aux autres."

Retrouvez Julie Vâny Noblet pour une grande méditation et conférence le dimanche 26 septembre, de 11 heures à 13 heures.