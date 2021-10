Caen. Nouveau visage pour l'ex-Nördik Impakt, qui devient festival NDK

Changement d'ère pour le Nördik Impact. Réputé pour ses soirées concerts au Parc expo de Caen, il change d'identité et devient festival NDK. Du 19 au 31 octobre, les amateurs pourront profiter de 15 jours de festival autour de la musique électronique.

Démocratiser la musique électro

Jérémie Desmet se réjouit de retrouver un public Impossible de lire le son.

Après deux années annulées, pour des raisons financières et à cause de la Covid-19, l'association organisatrice historique Arts Attack a mis à profit ce temps pour une refonte totale de l'événement. "On mise sur le faire ensemble", a souligné Jérémie Desmet, directeur du Cargö, arrivé en pleine période de transition. Si des concerts nocturnes sont tout de même prévus au Cargö et au BBC "avec des artistes en émergence" (des têtes d'affiche comme Radium ou Didier Aline sont quand même prévus), les organisateurs prévoient d'investir une quinzaine de lieux culturels caennais.

Conférences sur la place des femmes

"Un véritable parcours dans la ville", qui consiste à organiser des conférences et tables rondes à l'Université de Caen, des projections de documentaires ou encore des ateliers dans les EPHAD.

L'association Arts Attack s'est entourée de plusieurs collectifs de musiques électroniques pour le renouveau du Nördik Impakt.

Il y aura aussi des animations à la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville pour les plus petits (à partir de 4 ans), une exposition avec l'École supérieure d'arts et médias (ESAM) mais aussi du sport et du yoga en musique au MoHo. "Notre objectif est d'ouvrir le champ des cultures électroniques à tous les publics", ajoute Stéphane Rageot, programmateur du festival. Des lives auront aussi lieu dans plusieurs bars de la ville.

Le festival va investir 15 lieux de la ville de Caen Impossible de lire le son.

La place des femmes créatrices dans la musique électrique sera abordée à plusieurs reprises. Un "enjeu sociétal", pour Jérémie Desmet. "La question du genre et la place de la femme sont des questions indispensables dans le milieu culturel. Ça permet aussi aux jeunes filles d'avoir des modèles."

425 000 € de budget

Sur le plan financier, le festival compte sur un budget de 425 000 €, contre une enveloppe avoisinant le million d'euros les éditions précédentes. "C'est une année charnière pour nous. On verra ensuite pour trouver des partenaires privés supplémentaires pour les éditions 2022 et 2023", conclut le directeur du Cargö. Pour l'heure, il peut compter en grande partie sur ses partenaires publics que sont la Ville de Caen, la Région, le Département et la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Normandie.

Le programme détaillé du festival est à découvrir ici.