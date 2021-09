Cherbourg-en-Cotentin. Fin de chantier pour le Théâtre à l'italienne

La façade du Théâtre à l'italienne de Cherbourg est à nouveau visible depuis cet été, après plus de 20 mois de travaux de restauration. Bien qu'il reste encore quelques finitions, notamment la mise en lumière de la façade retardée à cause du manque de matériel dû au contexte sanitaire, les équipes sont satisfaites. "Je suis né à Cherbourg et je n'avais jamais vu le théâtre comme cela, se réjouit le maire de la ville. Quand on prend le temps de regarder la façade, on voit à quel point elle est magnifique, avec des détails très précis sur les fenêtres, les corniches et l'ensemble du décor qui a été imaginé à l'époque [c'est-à-dire en 1882, NDLR]", poursuit Benoît Arrivé, mardi 14 septembre, lors de l'inauguration officielle.

La toiture, les menuiseries et la façade ont été restaurées, mais également des groupes sculptés, "dont la plupart étaient complètement pulvérulents, c'est-à-dire que la pierre tombait et on a dû mettre des filets sur ces trois groupes. C'était passionnant car nous avons découvert la finesse de la sculpture depuis les échafaudages", se remémore Christophe Batard, en charge des travaux d'architecture.

Un spectacle lumineux, proposé dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, permettra aux Cherbourgeois de redécouvrir ce patrimoine.

Pratique. Spectacle lumineux : vendredi 17 et samedi 18 septembre de 21 heures à 23 h 30, et dimanche 19 de 21 heures à 22 h 30, Place de Gaulle.