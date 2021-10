Nouveau directeur de la recherche à RBS

Yehuda Baruch occupe donc, depuis le 1er janvier, le poste de directeur de la Recherche de Rouen Business School. Enseignant-chercheur israélo-britannique spécialisé en management, il fait partie du corps professoral permanent de l'Ecole depuis deux ans.

Dans un communiqué, RBS retrace son parcours : "Yehuda Baruch mène des activités de recherche depuis plus de 20 ans dans les meilleures institutions à travers le monde : London Business School (Angleterre), City University Business School, (Angleterre), University of East Anglia (Angleterre), George Mason University (USA), University of Texas at Arlington (USA), University of Canterbury, (Nouvelle Zélande)…

Ses recherches ont été publiées dans les meilleures revues académiques, avec plus de 100 articles dans des revues scientifiques à comité de lecture, cinq ouvrages et plus de 30 chapitres de livres.

Premier président non-Américain du Département « Carrières » de l’Academy of Management et ancien rédacteur en chef de l’une des plus importantes revues américaines de management, Group & Organization Management, il s’appuiera sur cette forte expérience pour mener à bien sa mission."