Métropole de Rouen. Les habitants invités à participer au "monde d'après"

Un mois de rencontres et de débats pour parler du changement climatique. La Métropole de Rouen a lancé, lundi 13 septembre, la deuxième édition de la Capitale du monde d'après qui se tient jusqu'au dimanche 10 octobre. Le programme a été bien plus étoffé par rapport à l'an dernier, pour poursuivre le dialogue entre les acteurs politiques, économiques et les citoyens.

Un premier forum des mobilités

Les habitants sont d'ailleurs au centre des échanges, avec des temps forts programmés les week-ends. "Des créations comme le tribunal des mobilités, qui est quelque chose de tout à fait nouveau", indique Marie Atinault, vice-présidente de la Métropole en charge des transitions, en référence au premier forum des mobilités, le week-end des 18 et 19 septembre, organisé au 108 et au 107 ainsi que sur les quais de la rive gauche.

Autre nouveauté : le salon des solutions durables, lundi 27 septembre, au Kindarena. L'occasion de découvrir des acteurs innovants du territoire et de participer à des ateliers sur différentes thématiques.

Avec la deuxième édition de Rouen métropole Capitale du monde d'après, il s'agit de poursuivre et d'amplifier la prise de conscience de tous sur l'environnement, même si pour Marie Atinault, "on a tous la même sensibilité à la question climatique". La seule question est de "savoir à quel niveau on place le curseur", poursuit-elle.