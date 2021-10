Religion. Jean-Luc Brunin, l'évêque du Havre, appelle à plus d'ouverture

Monseigneur Jean-Luc Brunin faisait sa rentrée vendredi 10 septembre. L'évêque du Havre a voulu faire passer un message d'ouverture et de tolérance. "Après ces périodes de confinement et en ce début de campagne électorale, la tendance est au repli identitaire et sécuritaire. L'Église doit porter un message et s'ouvrir." Jean-Luc Brunin évoque l'interdépendance internationale. "Si on n'aide pas les migrants en Afghanistan ou les pays pauvres à avoir la vaccination, cela va nous revenir comme un boomerang. C'est la conscience d'une solidarité de destin de l'humanité entière. On n'est pas dans une reconquête d'évangélisation, mais on doit donner un message d'espoir et d'ouverture vers les autres."

Les actualités du Diocèse du Havre

- La maison d'église l'Oasis a été inaugurée samedi 11 septembre à Fécamp. C'est la sixième maison de ce type sur le diocèse.

- Vendredi 17 septembre à 20 h 30 à la Maison diocésaine : conférence "Tendre la main : expériences de sauvetage en mer Égée et en Méditerranée" par Arnaud Banos, géographe et chercheur à l'université du Havre.

- Réflexion sur la façon d'enseigner le catéchisme. Trois dates sont programmées pour que les baptisés témoignent de leur foi (samedi 25 septembre à la Maison Sainte Anne de Bolbec, samedi 2 octobre à la Maison diocésaine du Havre et samedi 16 octobre à la Maison Oasis de Fécamp).

- Dimanche 10 octobre : célébration de l'année Saint Joseph en l'église Saint Joseph du Havre. 9 h 30 (rencontres thématiques) - 13 heures (pique-nique) - 15 h 30 (messe diocésaine).

- Vendredi 19 novembre à 20 h 30 en l'église Saint Paul d'Aplemont : concert du groupe Hopen.