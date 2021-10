Eure. Quelques idées sortie pour les Journées du patrimoine

Les Journées européennes du patrimoine (JEP) sont de retour samedi 18 et dimanche 19 septembre. Dans l'Eure, de nombreux sites seront ouverts à la visite, le plus souvent gratuitement.

Concerts

Samedi 18 septembre le site archéologique de Gisacum, au Vieil-Evreux, organise en partenariat avec le Tangram d'Evreux, quatre concerts gratuits et sans réservation dans les thermes, la palestre ou le verger. Au programme : chanson, rock, folk, électro... La chanteuse Adélys lancera les festivités à 16 heures, suivie du compositeur Clément Mirguet à 17 h 30, d'Agathe à 19 h 30 et du groupe Animal Triste à 20 h 30. Parallèlement, des visites guidées inédites du chantier de fouilles du temple antique sont proposées samedi 18 septembre de 13 à 17 heures et dimanche 19 septembre de 11 à 17 heures.

Plus d'infos.

Art

De l'air ! C'est le nom de cette opération proposée par le Département de l'Eure à l'occasion des JEP, sur quatre sites patrimoniaux, ouverts gratuitement tout le week-end de 10 à 18 heures. Des artistes contemporains proposent des créations originales et éphémères autour de l'air au sein de l'ancienne cidrerie de Beuzeville, au château et à l'arboretum d'Harcourt, à la Ferme d'Amfreville-sur-Iton et à l'abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard de Radepont. Sur ce dernier site, la compagnie Etantdonné proposera un spectacle de danse en résonance avec l'œuvre et l'histoire de l'abbaye, à 20 heures, vendredi 17 septembre (réservation obligatoire).

Plus d'infos.

Histoire

A Brionne, dimanche 19 septembre, on pourra découvrir l'ancienne Justice de Paix. Il s'agit d'une juridiction de proximité qui a fonctionné du XVIIIe siècle jusqu'aux années 60, qui comporte notamment un tribunal et une prison… Soyez sages, deux cellules sont encore intactes ! Visites guidées dimanche de 10 à 19 heures, rendez-vous 11 côte des Canadiens à Brionne. Tél. 02 32 42 92 80.

Livres

Que se cache-t-il derrière les rayonnages ? La médiathèque Rolland Plaisance d'Evreux dévoile ses coulisses ce week-end. Bibliothécaires et archivistes guideront les lecteurs samedi 18 et dimanche 19 septembre à 14 heures, 15 heures, 16 heures et 17 heures. Réservation par mail à mediatheque@evreux.fr

Fresque collective

L'association Les Trois Parques, qui porte un projet de création d'un tiers-lieu à Bernay, propose une première action tout public, samedi 18 septembre. Chaque habitant est invité à participer à une fresque participative sur de grandes toiles blanche pour illustrer sa vision de la commune. Le résultat sera exposé par la suite à la médiathèque. Rendez-vous de 14 à 16 heures sur la promenade Gaston Lenôtre, c'est gratuit. Tél. 02 32 46 63 00.

Plus d'infos.

Le programme complet des Journées du patrimoine dans l'Eure est à retrouver sur le site du ministère de la Culture.