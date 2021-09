Calvados. Quels sont les axes du département contrôlés par les gendarmes ?

Prudence sur les routes. Les gendarmes du Calvados seront présents sur certains axes du département pour effectuer des contrôles de vitesse. Jusqu'au dimanche 19 septembre, ils surveilleront la départementale 512 entre Vire et Condé-sur-Noireau et la départementale 577 entre Vire et Coulvain.

"Des dispositifs visibles et non visibles vont ainsi se succéder sur ces axes qui font l'objet de trafics pendulaires importants : domicile - travail - domicile", indiquait la gendarmerie du Calvados lundi 13 septembre. "La majorité des accidents matériels et corporels se produisent sur ce type de trajets quotidiens au cours desquels les conducteurs sont moins vigilants", rappellent les forces de l'ordre.