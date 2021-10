Handball - Proligue. Les Vikings entament leur saison par un goût d'inachevé contre Massy

Les affaires reprennent pour les Caennais qui, après deux années en Nationale 1, retrouvent la Proligue ce vendredi 10 septembre. Et la tâche semblait ardue face aux Franciliens de Massy, barragistes l'an dernier, mais que les Vikings ont battu en préparation (27-26). Malgré une très bonne première mi-temps, ils ont cédé en fin de rencontre (30-31).

Le match

De part et d'autre, le match est parti sur des bases défensives, où Mancelle et Laplace ont permis de faire monter la marque sur leurs ailes (4-6, 14'). Mais les Caennais, portés par les arrêts successifs de Santos de Lima et une défense de fer, ont alors infligé un 6-0 à leurs visiteurs (10-6, 21'). A son tour, Hakkar a su mettre en échec l'attaque locale, et n'a pas permis aux Normands d'atteindre les 5 buts d'avance à la pause (15-11, 30').

Un manque de lucidité qui fait mal

Après la pause, les Franciliens se sont faits plus pressants sur l'attaque Normande. Ce qui leur a permis de se rapprocher petit à petit, par Coache (21-18, 43'). Les Vikings ont alors su tenir à distance leurs visiteurs, grâce aux tirs de loin de Muyembo, alors que Boé a accumulé les buts, en jeu comme à 7 mètres (27-24, 54').

Malheureusement, il restait cinq minutes à jouer. Cinq minutes de trop pour une équipe qui n'a pas pu s'entraîner pendant une semaine dans la préparation à cause de cas de COVID-19. Et les Caennais se sont ainsi fait punir en attaque, en laissant des ballons de contre à Massy. Qui a pu renverser le cours de la rencontre dans les dernières minutes (30-31, 60').

Les réactions

Réaction de Roch Bedos Impossible de lire le son.

La fiche

Caen - Massy : 30-31 (mi-temps : 15-11). 500 spectateurs.

Caen : Silva 2, Muyembo 6, Allais, Langevin, Mancelle 10, Creteau, Lagier 6, Guillard 2, Trottet 1, Deschamps, Lakbi 1, Slassi 2. Gardiens : Santos de Lima 16 arrêts, Portat 1 arrêt. Entraîneur : Roch Bedos.

Massy : Coache 5, Halimi 2, Boé 8, Gros 1, Sol, Chevalier 2, Suretet 2, Reault 3, Jullian, Laplace 3, Conta 1, Bellahcene, Aguilar 1, Muller 3. Gardiens : Hakkar 13 arrêts, Saint-Cyr. Entraîneur : Thomas Lefebvre.

Prochain rendez-vous

Place, déjà, au derby Normand pour les joueurs de Roch Bedos, qui iront jouer la JS Cherbourg dans leur antre de Chantereyne ce vendredi 17 septembre à 20 h 30.