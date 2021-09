En questions. 11 septembre : Akela Maize avait 5 ans quand les tours jumelles se sont effondrées

Elle est la nouvelle recrue de l'US la Glacerie Basket (Ligue 2). Arrivée pour la première fois en France, à Cherbourg, en août, Akela Maize a grandi aux Etats-Unis, dans la ville de Greensboro, au nord de l'Etat de Caroline. Elle avait 5 ans quand les tours jumelles se sont effondrées à New-York, le 11 septembre 2001. Elle se remémore cette journée, à l'occasion des 20 ans des attentats.

Où étiez-vous le 11 septembre ?

"J'étais à l'école, à Greensboro. On était en train de faire du coloriage, et je me souviens que les télés étaient allumées dans chaque salle de classe. Et tout le monde était scotché devant l'écran, à regarder ce qu'il se passait à New York. On voyait les gens sauter du haut des buildings. Je me souviens du son des corps qui touchaient le sol. Ils devaient choisir entre mourir incendié ou mourir en sautant. C'était très dur pour tout le monde [instituteurs et élèves] à ce moment. Il n'y avait que du silence. On se demandait si des secours arriveraient à temps pour les sauver. Et on se demandait ce qui allait se passer après."

Vous avez ensuite retrouvé vos parents…

"L'école a fini plus tôt que d'habitude ce jour-là, ma mère et mon père sont aussi sortis du travail en avance. On a regardé la télé ensemble, dans le salon. On était choqués que des personnes ôtent la vie de gens innocents, pour des raisons personnelles. Ma mère est originaire de Brooklyn, et elle regardait sa ville dans un état si triste, et si désespéré, c'était très dur pour elle."

Vingt ans après, dans quel état d'esprit êtes-vous ?

"Tous les ans, c'est comme si chacun revivait dans sa tête le 11 septembre. Même ceux qui n'étaient pas nés regardent aujourd'hui les infos à la télé ou lisent des articles sur les attentats. On pense toujours aux victimes."