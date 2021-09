[Radio]. Attentats du 11 septembre : émission spéciale en direct ce vendredi

À l'occasion des 20 ans des attentats du 11 septembre et de l'exposition événement présentée à la mairie de Caen, Tendance Ouest propose, vendredi 10 septembre, une matinale spéciale consacrée à ces événements. De 6 heures à 9 heures, sept intervenants vont se succéder à l'antenne pour échanger, témoigner et apporter un autre regard sur cette journée tragique.

Francis Eustache, neuropsychologue, abordera les questions liées à la mémoire. Patrick Nicolle, professeur d'histoire, et Andrew Ives, maître de conférences spécialisé sur l'histoire politique des États-Unis, décrypteront le monde d'après.

André Ménard et Patricia Leullier sont tous deux américains. Ils vivent à Caen et partageront leurs témoignages. Cyril Toullier, lui, est normand d'origine mais était à New York lorsque les tours se sont effondrées.

Bertrand Cousin, co-commissaire de l'exposition "Il y a 20 ans, la fin d'un monde" présente à l'hôtel de ville jusqu'au 30 septembre, reviendra sur la genèse du projet et son message.