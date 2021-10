Foire de Caen. Un événement placé sous le signe de la rencontre

"La crise sanitaire n'est pas encore totalement dernière nous", rappelle Paul Séchaud, directeur de Caen Événements, société organisatrice de la Foire internationale de Caen. Alors que l'an passé la Foire avait mis Cuba à l'honneur, cette édition 2021, du vendredi 17 au dimanche 26 septembre, se veut pleine de renouveau, de promesses et de nouveautés, avec une programmation déclinée sous plusieurs thématiques mais avec un fil rouge : la rencontre.

Pour la première fois, il n'y aura pas d'exposition événement cette année. "Il y a 99 % de chances qu'il y en ait une l'an prochain, avec une thématique très forte", sourit le directeur de Caen Événements. Pour cette Foire internationale de Caen, plusieurs pôles seront présentés. "L'idée est de faire un jour, une rencontre avec des acteurs normands sur des thématiques variées telles que le sport, la musique, les circuits courts, la beauté et le bien-être, l'art urbain ou encore l'influence", développe-t-il. Comme d'ordinaire, la gastronomie sera à l'honneur, à travers des ateliers culinaires animés par des chefs normands, mais aussi des restaurants dans lesquels il est possible de déjeuner ou dîner en famille ou entre amis.

Une édition pas comme les autres

Alors qu'en 2020, la jauge était de 5 000 personnes au sein des différents espaces, cette année, la Foire ne sera pas soumise à ces restrictions. En revanche, le pass sanitaire devrait rester en vigueur. "La dynamique est totalement différente cette année, avec la vaccination. On fera évidemment plus cette année, mais ce qui m'importe, c'est que ça matche entre les visiteurs et les exposants", conclut Paul Séchaud.

L'an dernier, en pleine période de coronavirus, la foire façon "Cuba" avait attiré quelque 50 000 visiteurs.