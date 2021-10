Alors que l'usine Renault de Sandouville était en partie à l'arrêt lundi 6 et mardi 7 septembre à cause de la pénurie de composants électroniques, la direction du site a annoncé, jeudi 9 septembre, de nouvelles journées chômées. Les lundi 13 et mardi 14 septembre seront non travaillés pour toute l'usine qui sera complètement à l'arrêt. De plus, le samedi 18 septembre, prévu en heures supplémentaires, est annulé.

