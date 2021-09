Le Havre. Pour sa réouverture, le THV met à l'honneur ses spectateurs

"On a décidé d'être prudents, compte tenu du contexte…" Pour la première fois, Walter Walbrou, directeur des théâtres de la ville du Havre, a composé en deux temps la programmation du Théâtre de l'hôtel de ville (THV). L'acte I de la saison s'étale donc jusqu'au mois de janvier, avec toujours des pièces de boulevard, des one-man shows, les concerts du conservatoire, mais aussi de la chanson française, du cirque contemporain ou même de la magie. De nouvelles formes de spectacles destinées à toucher de nouveaux spectateurs. "Le public du théâtre n'est pas un. L'abonné est un élément essentiel, on a besoin de cette fidélité, mais il faut aussi être en mesure d'accueillir le spectateur d'un soir, quel que soit son âge." Les jeunes de moins de 18 ans et les étudiants peuvent d'ailleurs bénéficier d'un abonnement à 15 € pour trois spectacles au choix.

La parole des abonnés

Pour fêter sa réouverture, le THV a par ailleurs choisi de mettre en valeur la parole de ses abonnés. La Compagnie du 4 septembre a recueilli le témoignage d'une cinquantaine d'entre eux, par téléphone, pendant les longs mois de fermeture forcée. "Il y a des moments drôles, des moments émouvants. On a bien ressenti que cette impossibilité d'aller au spectacle n'était pas anodine", souligne Walter Walbrou. Ces enregistrements ont donné lieu à quatre séquences d'une vingtaine de minutes, à écouter gratuitement jusqu'au 30 septembre, au Carré du THV.