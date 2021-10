Giselle, une grâce intemporelle

C’est en 1841 que le ballet “Giselle” fut créé à l’Opéra de Paris. Il s’inscrit dans la grande lignée du romantisme absolu. L’œuvre en deux actes a été composée par Adolphe Adam d’après un livret de Théophile Gautier.

En apprenant qu’Albrecht, qu’elle aime, est le noble fiancé d’une princesse, Giselle, une paysanne naïve, décède. La reine des Willis, esprits de jeunes filles mortes vierges, décrète qu’Albrecht doit suivre Giselle dans la tombe. Il est condamné à danser jusqu’à la mort par épuisement. Mais l’esprit de Giselle, en dansant avec lui, arrive à le sauver. Du réalisme et de l’imaginaire s’entremêlent tout au long d’une histoire teintée de douceur et de mélancolie. La version présentée sera interprétée par les danseurs du Ballet de l’Opéra de Kiev et d’Odessa.

Pratique. Samedi 25 février, 20h, dimanche 26, 15h, Théâtre Charles Dullin, Grand-Quevilly. Tarifs : 25 et 29 €. Tél. 02 35 68 48 91.