Cotentin. Grévillais : cette viennoiserie fait fureur

Connaissez-vous le Grévillais ? Cette viennoiserie fait fureur à Gréville-Hague, une petite commune du Cotentin. À base de pâte à pain, de beurre, de sucre et de pomme, elle rapporte jusqu'à 25 % de chiffres d'affaires annuel à Sébastien Huet et Stéphanie Vermet, qui ont repris la boulangerie le Grévillais en octobre dernier et qui n'ont pas hésité une seconde à faire perdurer cette recette signée Monsieur Andrieux, qui date d'il y a seulement 20 ans. "D'autres essaient de reproduire la recette, mais nous, on a notre petit secret", se félicite Sébastien Huet. Un succès qui dépasse largement les frontières de la commune. "Pour tout vous dire, notre premier client venait de la Drôme, et nous a pris 10 grands Grévillais d'un coup. C'est un client dont on se souviendra longtemps", raconte le boulanger. Sur la toile, plus de 1 500 recherches Google du Grévillais ont été enregistrées en une dizaine de jours, depuis la création de la page fin août : "C'est juste énorme !", s'étonnait le couple au 26 août. À la sortie de la boutique, les clients sont conquis : "Il est croustillant et bien caramélisé, il est très bon !", affirme Marie, une habituée. "C'est apetissant, donc j'en ai pris pour goûter", explique une nouvelle habitante. Sébastien et Stéphanie proposent la version traditionnelle, à la pomme, mais aussi abricot pistache, fruits rouges et poire caramel.