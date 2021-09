Fécamp. 52e Solitaire du Figaro : coup d'envoi de la troisième étape 

Les 34 skippers engagés dans la 52e Solitaire du Figaro ont pris dimanche 5 septembre le départ sous un grand soleil, au large de Fécamp, de la troisième des quatre étapes au programme, à destination de Morlaix dans le Finistère. Au cours de cette étape de 624 milles nautiques, les marins doivent s'élancer vers l'île de Wight, en Angleterre, avant de passer le phare de Land's End, la cardinale de Saint Gowan (au large du Pays de Galles) puis les Îles Scilly et de rejoindre la Baie de Morlaix. "Cette troisième étape sera la plus ouverte de toutes. Il va y avoir de véritables choix stratégiques du départ de Fécamp jusqu'à l'arrivée en baie de Morlaix", a estimé le Normand Fabien Delahaye (Groupe Gilbert), qui court sa 9e Solitaire. C'est le navigateur Pierre Quiroga (Macif), qui avait remporté mercredi la deuxième étape entre Lorient (Morbihan) et Fécamp, prenant la tête du classement général. La première étape a été remportée par le navigateur Xavier Macaire (Groupe Snef), autre favori de cette 52e édition.

Avec AFP.