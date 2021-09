Rouen. Graines de jardin : entre nature et culture

Coorganisés par les services de la Ville et la Métropole Rouen Normandie, le festival Graines de jardin, habituellement organisé en mai ouvre ses portes le samedi 11 septembre pour un week-end de festivités sur le thème des animaux du jardin.

Un festival qui monte en graine

Initiée en 2009, cette manifestation gratuite consacrée au jardinage a connu dès sa première édition un vif succès rassemblant des milliers d'amateurs le temps d'un week-end. Répondant visiblement à une demande, le festival n'a cessé de s'étoffer depuis lors, d'enrichir son offre et de diversifier ses animations. Ce qui fait l'originalité de ce festival, c'est d'abord l'orientation pédagogique et ludique des animations. Réunissant chaque année de nombreux exposants, le festival offre de nombreux conseils de jardinage et permet de se procurer des plantes et des graines sur les stands de pépiniéristes normands.

Un bouquet d'activités

Une centaine d'exposants participent à cet évènement. Afin de toujours privilégier la nouveauté, une vingtaine de stands sont renouvelés cette année. Les visiteurs pourront ainsi découvrir les légumes anciens, les plantes carnivores, les plantes médicinales ou encore les cactées et les bonsaïs. Même si les stands font le bonheur des visiteurs, ce qui séduit surtout à Graines de jardin, c'est l'ambiance festive générée par les nombreuses animations qui permettent à toute la famille de profiter de ce week-end.

Cette année, au détour d'une allée, on pourra croiser des insectes géants en déambulation ou encore un dompteur d'escargots mais aussi une patrouille de castors musiciens et une fanfare. En complément, l'offre d'ateliers s'étoffe encore avec pour thématique incontournable la faune des jardins.

L'association CHENE vous apprend par exemple à secourir un animal en détresse alors que le groupe mammalogique normand explique comment analyser une pelote de réjection de chouette effraie.

Se cultiver à Graines de Jardin

Sous un aspect ludique, Graines de jardin offre une véritable source de connaissance. Mettant à profit les compétences des professionnels, pépiniéristes, agents des espaces verts de la Ville qui partagent des conseils avec les jardiniers amateurs, le festival se décline aussi en expositions grâce aux nombreux partenaires de l'évènement : c'est l'occasion de découvrir des animaux méconnus tels que la salamandre et plus généralement tous les petits animaux qui composent l'écosystème de la mare. Le festival a également une vraie vocation d'information des populations et de sensibilisation à l'environnement, mettant l'accent sur le zéro déchet, la lutte contre les produits phytosanitaires ou encore l'usage des déchets verts. Avec ces cartes en main, il ne nous reste plus qu'à en prendre de la graine !

Pratique. Les 11 et 12 septembre de 10 h à 19 h au Jardin des plantes de Rouen. Gratuit. graines-de-jardin.fr