Le Havre. Mais que se passe-t-il autour du Volcan ?

Depuis quelques jours, les livraisons de terreau ou de ballots de paille se succèdent devant le Volcan d'Oscar Niemeyer, qui abrite la Scène nationale du Havre. Les passants les plus curieux - ou ceux qui ont l'habitude de se rendre au bar ou à la bibliothèque voisins ! - auront même remarqué qu'un grand espace végétal est en cours d'installation, au pied de l'édifice.

Des poules et des moutons

Il s'agit en fait des prémices d'une forêt de centre-ville, qui verra le jour dans le cadre de La Cité Merveilleuse. Ce projet, porté par la compagnie bordelaise Opéra Pagaï et les équipes du Volcan, consiste à bâtir une ville éphémère et idéale aux quatre coins de la salle de spectacle, des sous-sols aux balcons. Poules et moutons vont ainsi s'inviter dans le Volcan, qui voit ses loges transformées en maison-appartement…

La Cité Merveilleuse ouvrira ses portes du mercredi 15 au dimanche 19 septembre. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour cette balade insolite sur laquelle Tendance Ouest vous dira tout très bientôt.