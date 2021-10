Le Havre. Dernier week-end pour découvrir les drôles installations du festival Exhibit

Lasers, sons, illusions... L'exposition Quitter la gravité, au Tetris du Havre, entame son dernier week-end, samedi 4 et dimanche 5 septembre. Proposée dans le cadre d'Exhibit, le festival des arts et cultures numériques, elle présente plusieurs installations poétiques et ludiques conçues par des artistes féminines qui interrogent les notions de gravité, d'invisibilité. Une visite sensorielle est proposée samedi à 11 heures. Plusieurs artistes seront par ailleurs présentes à 15 heures pour expliquer leurs œuvres au public.

Le visiteur peut lui-même participer à cette installation où des feuilles de sycomore retombent en continu.

Dans le cadre du festival, on peut aussi expérimenter l'espace de fabrication numérique (fablab) et tester la réalité virtuelle.

Des installations sonores sont aussi proposées par certaines artistes.

Pratique. Exposition gratuite, réservation conseillée. Pass sanitaire obligatoire. Rendez-vous au Tetris, à l'intérieur du fort de Tourneville, au Havre. Le programme complet de ce dernier week-end est à retrouver sur le site du Tetris.