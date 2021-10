Rouen. Run and visit Flaubert 21 : Flaubert à fond la caisse !

Instigatrice du concept Run and visit en 2017, la coach sportive Laurence Catel entraîne dans son sillage bon nombre de fans et, cette année, spécialement pour le bicentenaire de la naissance de Flaubert, elle a décidé de rendre hommage à l'écrivain en suivant ses traces à Rouen.

Une personnalité qui a laissé sa trace

C'est l'une des propositions les plus décalées du programme de l'événement Flaubert 21. Validé par le comité scientifique, ce parcours sportif et culturel est un des rares parcours conçu par Laurence consacré à une personnalité en particulier, le précédent étant dédié à l'incontournable Jeanne d'Arc. "Cette année, je prépare de nouvelles thématiques, explique Laurence Catel qui se renouvelle sans cesse. Ce sera les écoles de Rouen, les fontaines, les explorateurs et les navigateurs." Avec aujourd'hui plus d'une trentaine de circuits à son actif, cette ardente défenseuse du patrimoine rouennais est désormais une figure familière pour les Rouennais.

Mise en jambes avec Flaubert

Depuis sa conception, le circuit a déjà été proposé au public une vingtaine de fois, sous forme de jogging ou de marche rapide. "Il faut déjà pratiquer un peu le jogging pour se lancer dans ce run and visit, mais il n'y a pas beaucoup de difficultés hormis la côte de la rue Beauvoisine", souligne Laurence Catel. En 1 h 15, les étapes sont nombreuses à travers la ville : "On commence bien sûr par la préfecture, ancien hôtel-Dieu où son père exerçait en qualité de chirurgien en chef. On y découvre sa maison natale, puis le circuit nous mène dans des lieux qu'il a fréquentés, comme le lycée Corneille. Mais ce parcours montre aussi comment la ville lui rend aujourd'hui hommage, à lui et à ses pairs, à travers la statuaire."

Une plongée dans la fiction

Si le parcours commenté nous permet de découvrir un pan de la biographie de l'auteur, c'est aussi une invitation à se replonger dans ses œuvres. "À la cathédrale, certains décors ont influencé Gustave pour deux de ses trois contes, mais on marche aussi sur les traces de son héroïne, Madame Bovary." Laurence Catel présente aussi d'autres personnages phares de Flaubert, comme Bouvard et Pécuchet, puis, devant le Musée des Beaux-Arts, en référence à l'exposition en cours, c'est Salammbô qui sera à l'honneur : l'occasion de titiller la curiosité des participants.

Pratique. Les 11 et 25 septembre, 23 et 30 octobre à 9 heures. Départ Planète bien-être à Rouen. 7 €. Réservation sur rouentourisme.com