Rouen. Dans les salles de sport, de nouveaux adhérents tous les jours

Si le mois d'août est "le plus calme de l'année", l'arrivée de la rentrée scolaire et la fin des vacances entraînent une hausse des inscriptions dans les salles de sport, constate Valentin Malet, responsable de Studio fitness à Rouen. "Là, on commence à refaire plusieurs contrats chaque jour", explique-t-il, même si le plus gros des inscriptions est attendu la semaine prochaine, une fois que chacun aura repris les cours ou le travail.

Des résiliations avec le pass sanitaire

Si, l'année dernière, la rentrée a été perturbée par la deuxième vague de la Covid-19 et la fermeture des salles de sport à la fin septembre, Valentin Malet se veut confiant cette année, notamment grâce à l'application du pass sanitaire. "Nous avons eu des résiliations lors de l'application du pass, mais je sais que ces départs ne sont pas dirigés contre notre salle mais contre cette obligation", tempère le responsable. Il mise sur le retour de ces adhérents dans les prochains mois : "Certains nous disent qu'ils s'en sont bien sortis pendant le confinement, en faisant des cours à la maison. Mais ça ne dure pas dans le temps, ils reviendront."

Valentin Malet donne d'ailleurs pour exemple les cours collectifs proposés quotidiennement dans sa salle : "Il y a une ambiance ici que l'on ne peut pas retrouver à la maison !" Plus d'une dizaine de coachs travaillent auprès du Studio fitness à Rouen et à la Vatine à Mont-Saint-Aignan. Tous sont d'ailleurs vaccinés, puisque depuis le lundi 30 août, ils doivent présenter un pass sanitaire afin de pouvoir continuer à exercer auprès du public.