France-Monde. Une charmante, mais inégale adaptation de Dumas

Film d'animation espagnol

Poussé par son père qui veut retrouver son honneur perdu, le jeune d'Artagnan se rend à Paris, où il veut devenir mousquetaire du roi, comme son père. Mais, dès son arrivée, il apprend qu'il lui faudra attendre des années pour être accepté chez les mousquetaires. Fort heureusement, il se lie d'amitié avec Athos, Porthos et Aramis, trois mousquetaires qui vont se battre pour déjouer un complot du cardinal de Richelieu.

L'amitié et la trahison

sont au cœur de l'histoire

Cette libre adaptation de la série TV des années 80 ne manque ni d'originalité, ni de drôlerie, mais elle laisse un peu les spectateurs sur leur faim. Destinée aux enfants, elle met en scène des héros qui ont l'apparence de chiens. Seul le personnage de Pip, la petite souris amicale, est nouveau, et il apporte un peu de fantaisie à une histoire inégale, qui n'est pas toujours très réussie. C'est d'autant plus dommage que l'amitié et la trahison sont au cœur de cette belle histoire qui séduira néanmoins les enfants.

De Toni Garcia, avec les voix de Jim Reddler (d'Artagnan), Benoît Dupac (Pip), Stéphane Roux (Porthos), Julien Meunier (Athos), Arnaud Denissel (Aramis), Clara Soares (Constance), Boris Roehlinger (1 h 29).