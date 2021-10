Fécamp. La Solitaire du Figaro en escale : demandez le programme !

Les 34 skippers de La Solitaire du Figaro ont quitté Lorient (Morbihan) dimanche 29 août, direction la Normandie. Ils vont parcourir 490 milles (907 kilomètres) pour rejoindre Fécamp, où les premiers bateaux sont attendus mercredi 1er septembre, à la mi-journée, selon les derniers routages.

La cité des terre-neuvas reçoit pour la première fois la mythique course à la voile et a concocté un village d'animations sur le quai Vauban avec ses partenaires. Outre les concerts, ateliers sportifs et ateliers pour les enfants, on pourra se glisser dans la peau de matelots avec l'accrovoile (escalade sur un mât de bateau), profiter des jeux en bois et manège de Cabarescale ou de la caravane web-radio d'Art en Sort.

Sur le stand de la Région Normandie, des animations winch karver (manivelle d'un bateau de course) et vidéo 360 avec le skipper Alexis Loison seront proposées.

Les associations Surfrider Foundation Europe et Run Eco Team Fécamp sensibiliseront au respect de la nature et à l'impact des déchets sur l'océan.

Mercredi 1er septembre

11 heures : inauguration du village

14 heures : cours de training par Tonic Gym (prévoir un tapis ou une serviette)

16 h 30 : concert de Cheyenne & The Funky Monkeys, révélée dans la saison 9 de The Voice

Jeudi 2 septembre

11 heures : cours de zumba par Tonic Gym

15 heures : cours de yoga par Tonic Gym (prévoir un tapis ou une serviette)

16 h 30 : scène ouverte proposée par Art En Sort

Vendredi 3 septembre

14 h 30 : cours de Bodysculpt par Tonic Gym (prévoir un tapis ou une serviette)

17 heures : concert de musique pop par le groupe Beach Youth proposé par Art En Sort

18 heures : remise des prix de l'étape

Samedi 4 septembre

11 heures et 15 h 30 : atelier pour enfants de 6 à 9 ans, réalisation de sculptures en ballon

16 heures : ramassage, identification et comptage des déchets avec Initiatives Océanes

17 heures : déambulation des sculptures géantes en ballon "La mer se déchaîne"

19 heures : concert du groupe The Seeds, des reprises des années 70 à nos jours

Dimanche 5 septembre

9 h 30 - 12 h 30 : départ des bateaux en direction de la baie de Morlaix (Finistère)

10 h 30 : déambulation musicale par Air en Tête - BTP

11 heures : atelier pour enfants de 6 à 9 ans, réalisation de sculptures en ballon

15 heures : atelier pour enfants de 6 à 9 ans, réalisation de sculptures en ballon

15 heures : cours de ragga par Tonic Gym

16 heures : déambulation des sculptures géantes en ballon "La mer se déchaîne"

Pratique. Village ouvert du mercredi 1er au vendredi 3 septembre de 10 à 19 heures, le samedi 4 septembre de 10 à 21 heures et le dimanche 5 septembre de 9 à 17 heures.