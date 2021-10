Rouen : suite des travaux du métro

A partir du lundi 5 et jusqu'au jeudi 8 mars, des perturbations sont à prévoir dans le métro à cause du chantier en cours. De 21h30 à fin de service, la circulation du métro sera interrompue entre les stations Technopôle et Hôtel de Ville de Sotteville. Pour pallier cette absence de métro, des navettes de bus seront mises en place.

La circulation du métro sera normale entre le début du service et 21h30.



Toutes les informations sont disponibles sur le site de la tcar, ou encore en appelant au 02 35 52 52 52.