Caen. Rentrée scolaire 2021 : ce qu'il faut retenir

9 100. C'est le nombre d'élèves qui feront leur rentrée à Caen le jeudi 2 septembre. 6 200 élèves sont inscrits dans les 31 écoles publiques de la ville et 2 900 dans les huit sites scolaires privés. "Les effectifs sont relativement stables, se réjouit Joël Bruneau, le maire de Caen. Presque la moitié des inscrits sont caennais." La Ville de Caen a investi 1 million d'euros pendant l'été pour des travaux dans les établissements scolaires. Le plus gros chantier concernait le collège Jean Moulin, avec 304 783 € engagés pour réaménager la cantine scolaire (cuisine, réfectoire et self). Sur 2021, l'éducation représente 14 % du budget annuel de la Ville.

Une nouvelle unité pour les enfants autistes

C'est la grande nouveauté de cette rentrée scolaire 2021-2022. Une nouvelle unité d'enseignement élémentaire autisme (UEEA) ouvre ses portes dans l'école Lemière, totalement rénovée en janvier dernier.

Cinq enfants autistes seront accueillis, pour autant d'adultes pour les accompagner. "La Ville de Caen veut favoriser l'inclusion", glisse le maire de Caen.

Les enfants bénéficieront d'un enseignant spécialisé et d'un accompagnement médico-social de l'Association des parents et d'amis de personnes handicapées mentales (APAEI). Cette unité est la sixième sur la ville de Caen. Les autres sont réparties à l'école Michel Trégore (maternelle et primaire), à l'école Vieira Da Silva, à l'école Henri Brunet et à l'école Jean Guéhenno.

Vaccination

Comme l'a annoncé Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, le pass sanitaire ne sera pas exigé à l'entrée des établissements scolaires à la rentrée, mais "un protocole de niveau 2". Pour Amandine François-Goguillon, adjointe à l'éducation à la Ville de Caen, "on veillera toujours, quel que soit le niveau du protocole, à aérer les salles toutes les deux heures et éviter les brassages entre classes".