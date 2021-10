Politique. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot en visite dans la Manche

Après le déplacement annoncé du Premier ministre Jean Castex et de plusieurs ministres dans le Calvados vendredi 27 août, pour annoncer le renforcement des tiers-lieux, c'est au tour de la ministre de la Culture de faire un tour en Normandie. Roselyne Bachelot a répondu à l'invitation des députés des 2e et 3e circonscriptions de la Manche, Bertrand Sorre et Stéphane Travert. La ministre se déplacera le samedi 28 août, d'abord pour un déjeuner de travail au Mont Saint-Michel, "pour faire un point sur la situation de l'EPIC", a précisé Stéphane Travert, puis l'après-midi à Coutances, afin de marquer la 40e édition du festival Jazz sous les pommiers. "Nous voulons aussi lui faire part de notre volonté de créer à Coutances un Pôle National du Jazz, qui serait un endroit où faire émerger et accompagner des talents et artistes", poursuit le député, qui compte profiter du passage de la ministre pour lui montrer la cathédrale. Deux millions d'euros avaient été versés par l'État pour des travaux de restauration, dans le cadre du plan de relance.