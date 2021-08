Calvados. Le Premier ministre Jean Castex et plusieurs ministres attendus

Le Premier ministre Jean Castex est attendu dans le Calvados vendredi 27 août. Il sera accompagné de plusieurs membres du gouvernement : Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Alain Griset, ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises et Cédric O, secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques. Le but de cette visite est de "réaffirmer l'engagement de l'Etat en faveur des tiers-lieux et présenter de nouvelles mesures dédiées à la consolidation de cet écosystème".

Le Premier ministre visitera dans un premier temps l'Atelier Normand à Carpiquet, un espace partagé pour les entrepreneurs de la création et les particuliers, qui mutualise des ateliers et des machines. Ensuite, Jean Castex se rendra au WIP à Colombelles, tiers-lieu qui héberge une trentaine de structures : associations, indépendants, artisans...