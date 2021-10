Calvados. 218, 187, 179 km/h… Excès de vitesse en série sur les routes

217, 187, 179... Voilà certaines vitesses enregistrées par la gendarmerie du Calvados le week-end du 20 au 22 août. Les deux plus gros excès de vitesse ont été constatés vendredi 20 août. À 17 h 50 sur l'autoroute A132, au niveau de Saint-Martin-aux-Chartrains, le conducteur d'une BMW M3, âgé de 26 ans et originaire de Seine-Maritime, a été enregistré à une vitesse de 217 km/h pour une vitesse limitée à 130 km/h. Peu de temps après, sur l'A 13, limitée à 130 km/h, un automobiliste de 35 ans, originaire d'Île-de-France, roulait à 218 km/h. Le trentenaire avait un taux d'alcool de 1,20 g par litre de sang et était positif au dépistage salivaire des stupéfiants. Les permis de ces deux conducteurs ont été retirés et leurs véhicules immobilisés.