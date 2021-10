Alençon. La maison natale de Sainte-Thérèse : un lieu de pèlerinage

Thérèse de Lisieux est née à Alençon. Sa maison natale, aujourd'hui propriété du diocèse de Séez, permet de découvrir le cadre de vie de la famille Martin. Lieu de pèlerinage, la maison fait aujourd'hui partie du sanctuaire Louis et Zélie d'Alençon. La visite commence par la projection d'un film, réalisé à partir de la correspondance des époux Martin, qui nous permet de mieux comprendre leur vision du monde, car c'est dans un projet de sainteté que l'horloger Louis et la dentellière Zélie, béatifiés en 2008 puis canonisés depuis 2015, ont éduqué leurs enfants. Dans le hall d'exposition, on découvre des objets ayant appartenu à la famille et les principaux repères biographiques. La visite se prolonge ensuite dans les pièces de la maison qui conservent leur aspect d'époque, notamment le mobilier original. La visite de la maison nous plonge avec émotion dans l'intimité de cette famille unie et pieuse.

