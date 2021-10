Saint-Sulpice-sur-Risle. La manufacture Bohin : un savoir-faire traditionnel à découvrir

Fondée en 1833, la manufacture Bohin a ouvert officiellement les portes de son atelier de production aux curieux en 2014. Cette entreprise familiale, connue pour son savoir-faire, produit des articles de mercerie tels qu'aiguilles à coudre, épingles à tête de verre de Murano et épingles de sûreté à boule.

Les machines de l'atelier de production, toujours en usage, sont uniquement mécaniques. - La manufacture Bohin

La qualité de production est assurée par six ouvriers spécialisés, formés par l'entreprise elle-même, qui exercent leur métier sur des machines mécaniques anciennes, dans un bâtiment industriel historique. Cette visite permet d'observer les ouvriers en activité et d'échanger avec eux de manière à comprendre les méthodes et les étapes de productions. Récemment enrichi par un jeu d'enquête en réalité augmentée dans l'atelier de production et par un jeu de piste dans l'espace d'exposition temporaire, le parcours de visite s'adapte particulièrement bien à un public familial.

Un jeu sur tablette permet de susciter l'intérêt des plus jeunes visiteurs. - La manufacture Bohin