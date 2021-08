Agglo de Rouen. Avec le foot en salle, le ballon rond à l'abri du mauvais temps

Pour les amateurs de ballon rond qui ont envie de se faire plaisir en toute décontraction et sans subir les caprices du climat normand, l'agglomération rouennaise offre de belles opportunités.

Le Five à Rouen met sept terrains indoor à l'attention des footeux qui ont envie de se défier entre amis ou en famille. Les Messi d'intérieur pourront décortiquer leurs performances à loisir puisque les parties sont filmées et que chaque joueur peut repartir avec ses statistiques détaillées. Pour relâcher la pression, on peut enchaîner avec une partie de bubble foot, qui permet aux petits et grands de s'enfermer dans une grosse bulle, de laquelle seules les jambes dépassent, pour se défier balle au pied, mais surtout sourire aux lèvres.

Toutes ces activités peuvent aussi se pratiquer au Temple du foot au Petit-Quevilly et au Foot Seine de Déville-lès-Rouen, mais les locaux du Five offrent la possibilité de se reconvertir au paddle si vos adversaires d'un soir vous ont dégoûté du ballon rond !