Calvados. Une rentrée scolaire à moindre coût

Alors que les enfants vont reprendre le chemin de l'école le jeudi 2 septembre, les allocations de rentrée scolaire ont été versées il y a une semaine. Un moment qui acte le passage en caisse de milliers de parents pour l'achat des affaires de rentrée. D'après l'association Familles de France, le coût de la rentrée scolaire pour un enfant en sixième coûtera en moyenne 1,04 % plus cher qu'en 2020. Un budget qui a augmenté de près de 5 % en cinq ans. Cependant, des astuces existent pour faire plaisir à ses enfants et les équiper à moindre coût, en commençant par se renseigner auprès de sa mairie. En effet, certaines communes mettent en place des "kits rentrées". C'est le cas de Colombelles ou Mondeville par exemple. "Tous les élèves de la 6e à la 3e qui viennent de Colombelles et vont dans le collège de secteur Gisèle-Guillemot reçoivent un kit d'une valeur de 20 euros", explique Gabrielle Gibert, maire adjointe de la commune en charge de l'éducation et de la petite enfance. À l'intérieur : des feuilles, cahiers, classeurs, compas, règles, etc. À Colombelles, 220 kits scolaires sont distribués. "Cette année, la journée de remise a lieu mardi 31 août."

La seconde main a le vent en poupe

La seconde main est de plus en plus tendance, que ce soit pour s'habiller ou décorer son intérieur. C'est également pratique pour trouver des fournitures scolaires à bas prix. À la Coop 5 pour 100, ressourcerie à Caen, une opération rentrée est organisée jusqu'au samedi 4 septembre. "On a pour habitude de mettre en avant les produits de saison. Puisque c'est la rentrée, on peut retrouver de tout pour s'équiper", explique Véronique Pommier, coordinatrice à la Coop 5 pour 100. Classeurs, stylos, cahiers, sacs… Ici, ce sont des articles de réemploi. "Ce sont des objets qu'on nous donne. On les nettoie, on les remet en état et ils ont une seconde vie." La plupart des articles ont déjà servi, d'autres sont neufs, et le tout est vendu pour quelques euros, voire centimes.

Qui dit rentrée, dit également nouvelle garde-robe. Là aussi, la seconde main marche très bien. "On avait arrêté un moment de proposer des vêtements enfants, mais on s'est rendu compte qu'il y avait de la demande", précise Jennifer Brunet, coordinatrice des boutiques de La Chiffo, chantier d'insertion professionnelle et boutique de seconde main à Caen. "La seconde main fonctionne très bien pour les enfants", même s'il n'y a pas forcément de pic d'achat au moment de la rentrée. En effet, "puisque les stocks proviennent des dons, cela varie". Pour l'instant, la part des vêtements enfants ne représente que quelques pourcents sur les trois boutiques de La Chiffo présentes à Caen et Hérouville-Saint-Clair, mais "il y a un réassort quotidien puisque les vêtements se vendent bien". Les vêtements sont vendus entre 1 et 3 euros.