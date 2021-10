Cherbourg-en-Cotentin. Le maire est prêt à accueillir des familles afghanes

"Je viens de faire savoir à l'État que nous sommes prêts à accueillir des familles afghanes dans le cadre d'un plan d'action national et coordonné. Et je propose parallèlement le concours de la Ville pour améliorer les conditions d'accueil de ceux qui sont déjà sur place", indiquait Benoît Arrivé, le maire de Cherbourg, vendredi 20 août, dans un communiqué envoyé notamment au préfet de la Manche.

L'édile a également transmis ce courrier aux élus locaux comme le sénateur Jean-Michel Houllegatte ou encore à la députée Sonia Krimi.

Tout comme lui, Marc Pottier, maire de Colombelles dans le Calvados, a annoncé être prêt à accueillir des familles afghanes au sein de sa commune.

Afghanistan : la Ville s'engage et saisit l'État. Nous sommes prêts à accueillir des familles afghanes dans le cadre d'un plan d'action national et coordonné et proposons le concours de la Ville pour améliorer les conditions d'accueil de ceux déjà sur place, indique @ArriveBenoit pic.twitter.com/wvz4kL3s2V