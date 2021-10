L’université sera numérique

Le RUNN est destiné principalement aux étudiants et enseignants chercheurs. Depuis 2008, les universités du Havre, Rouen et Caen travaillent à la mise en place de cette ambitieuse mutualisation. “Nous partageons les bonnes idées et pratiques”, indique Antoine Cochet, directeur du service informatique de l’Université du Havre.

Aujourd’hui, l’espace numérique de travail, les services d’aides à la recherche documentaire et les cours en lignes sont fonctionnels. La carte étudiant multiservices est testée à l’ENSI de Caen et à l’IUT d’Evreux. Leurs contenus continuent d’être optimisés. A terme, “l’étudiant récupèrera ses cours en se connectant à son espace de travail. Grâce à l’assistance mutualisée, il pourra se renseigner par “chat” sur ses ses orientations potentielles, vu son cursus”. Credo ? “Le mieux pour l’usager, partout, quel que soit son lieu d’étude”. Faut-il y voir les prémices d’une future fusion entre les trois universités ? Antoine Cochet s’interroge.

