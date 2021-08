Orne. Le parc Rustik souhaite "reconnecter" avec les Normands

Danois, Hollandais, Belges, Allemands et Anglais, les visiteurs du parc Rustik situé à Chailloué (Orne), entre Alençon et Argentan, sont en majorité des étrangers. Une grande satisfaction pour le concepteur Julien Prévost-Merlin. Cependant, la tête pensante du site souhaite renouer le contact avec les Normands "qui se sentent dépossédés de ce lieu". Pour cela, il organise des portes ouvertes le week-end des 21 et 22 août.

Ouvert depuis le 9 juin 2021 le parc a eu le temps de se faire des fidèles clients. "Beaucoup de Marseillais, Rémois, Montpelliérains et Bordelais viennent très fréquemment." Si eux connaissent parfaitement l'univers du lieu, certains locaux ont l'image d'un site s'apparentant à la série Kaamelott. Ce qui est "caricatural" selon Julien Prévost-Merlin. "Nous avons créé notre propre univers avec nos personnages et nos histoires. Organiser ces portes ouvertes c'est permettre aux Normands de mieux comprendre ce que nous faisons ici", explique-t-il.

Tout au long du week-end, des animations, des quêtes immersives et un marché médiéval avec des artisans seront proposés.