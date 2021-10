Lasergame : une idée de sortie futuriste

Préparez-vous à rentrer dans un univers complètement délirant. Equipé d’un gilet électronique et armé d’un pistolet laser, votre objectif est de tirer sur vos adversaires sans vous faire toucher, ou le moins possible. Il vous faudra vaincre de multiples pièges si vous voulez franchir la ligne en vainqueur.

Un décor futuriste et une salle équipée de 2 labyrinthes de 450m² et 550m² sur plusieurs niveaux pouvant accueillir jusqu’à 30 joueurs. Un moment d’excitation et de fou rire partagé. Un conseil : pensez à réserver par téléphone car la demande y est très forte !

Pratique. Docks Laser, 19 Rue Constantine, Rouen. Tél. 02 32 10 12 04 ou sur www.dockslaser.com.

Ouvert le mardi de 15h à 00h, le mercredi 14h à 00h, le jeudi de 15h à 00h, vendredi de 15h à 02h, samedi 10h à 02h, le dimanche 15h à 22h.

Vous pouvez aussi jouer au Laser Game au Bowling-Laser de Barentin, 1350 Boulevard de Normandie, Tél. 02 35 66 23 34