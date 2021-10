Handball (Proligue). Un début de préparation sans encombre pour les Vikings

Les joueurs de Roch Bedos ont repris l'entraînement le 26 juillet, pour une préparation de six semaines avec pas moins de huit matchs au programme (dont le premier, joué le samedi 14 août contre Gonfreville-l'Orcher (N1), et remporté 34-24), afin d'être prêts pour le vendredi 10 septembre. Une nécessité pour le coach caennais après dix mois sans match : "Il était important de pouvoir se jauger rapidement. Huit matchs de compétition face à des adversaires de niveau Proligue/Starligue vont nous donner un état physique intéressant sur la suite." Le début de préparation, plus axé sur le travail physique, a pu rassurer ce dernier sur ses joueurs : "Il y avait un état de forme intéressant, il y a encore quelques ajustements à faire là-dessus." Le Caen Handball retrouvera cette année la Proligue, après avoir joué seulement trois matchs la saison dernière en Nationale 1, alors que la Proligue s'est presque jouée normalement. Les Vikings reçoivent l'équipe de Massy (Proligue) ce vendredi 20 août à 16 heures, puis jouent le Tournoi des Vikings, samedi 21 et dimanche 22 août, au Palais des sports.