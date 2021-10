Caen. 12 camions verbalisées pour avoir traversé le Viaduc de Calix

Depuis le 27 juin et jusqu'en novembre prochain, l'accès aux véhicules de plus de 3,5 tonnes est interdit sur le viaduc de Calix du périphérique de Caen, en attendant que les fissures de la route soient réparées. Mardi 10 août au matin, les policiers de la Police Nationale du Calvados ont mené une nouvelle opération de contrôle des poids lourds de plus de 3,5 tonnes, "dans le but de vérifier le respect de l'arrêté préfectoral interdisant la traversée à ces véhicules", explique les forces de l'ordre sur leur page Facebook. Douze camions et un autocar ont été verbalisés. Une semaine avant, mercredi 4 août, 18 poids lourds de plus de 3,5 tonnes avaient été arrêtés et verbalisés. Des contrôles vont être réalisés jusqu'à la fin des travaux.