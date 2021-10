Un fugueur vole un scooter

Rue Olivier Goubert, à Saint-Etienne-du-Rouvray, Police Secours effectue une ronde, mercredi 7 mars, vers 22h50, lorsqu'elle aperçoit un jeune homme, Avenue du Val l'Abbé, qui circule sur un scooter non éclairé. En s'approchant, les policiers constatent que la plaque d'immatriculation est pour le moins étrange : constituée de lettres et de chiffres en plastique collés sur la plaque.

Au contrôle, le jeune homme, né en 1995 et habitant Saint-Etienne-du-Rouvray, avoue ne pas avoir les papiers. Il affirme également qu'il ne connaît pas le propriétaire du scooter et a trouvé celui-ci sur un parking, les clés sur le contact et le casque sur le siège.

Après vérification, il est apparu que ce scooter, non déclaré volé encore, appartient à un habitant d'Avranches, dans la Manche. Les policiers ont également découvert que l'adolescent avait fugué d'un foyer d'accueil le 19 janvier dernier.